أخبار الجزائر

إصابة 6 أشخاص في حريق شقة بالعاصمة

بقلم عايدة.ع
أصيب 6 أشخاص في حادث نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني لبناية سكنية تتكون من ( ط، أ. + 04) بشارع ديدوش مراد، ببلدية الجزائر الوسطى،  ولاية الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا 12د، من أجل إخماد حريق شقة. بالطابق الثاني لبناية سكنية تتكون من ( ط، أ. + 04) بشارع ديدوش مراد، ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي أمحمد.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره  مع تسجيل إصابة 06  أشخاص، ( شخصين لهما حروق مختلفة وآخرين في حالات صدمة). تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

