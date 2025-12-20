إصابة 6 أشخاص في حريق شقة بالعاصمة

أصيب 6 أشخاص في حادث نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني لبناية سكنية تتكون من ( ط، أ. + 04) بشارع ديدوش مراد، ببلدية الجزائر الوسطى، ولاية الجزائر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 12سا 12د، من أجل إخماد حريق شقة. بالطابق الثاني لبناية سكنية تتكون من ( ط، أ. + 04) بشارع ديدوش مراد، ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي أمحمد.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره مع تسجيل إصابة 06 أشخاص، ( شخصين لهما حروق مختلفة وآخرين في حالات صدمة). تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور