إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة 

أصيب، اليوم السبت، 6 فلسطينيين بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي،

كما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع،خلال مواجهات اندلعت في عدد من نقاط التماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات على الشريط الحدودي، في محيط موقع “ناحل عوز” شرق مدينة غزة، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الشبان الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق المدينة،

مما أدى لإصابة 3 بالرصاص نقلوا إثرها إلى المستشفى وحالتهم وصفت بالمتوسطةي فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

وأضافت أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات اندلعت شرق مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط القطاعي نقلوا إثرها إلى المستشفى وحالتهم وصفت بالمتوسطة،

إضافةً إلى إصابة آخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموعي الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية بمحيط موقع “المدرسة” شرق البريج وفي الأبراج العسكرية شرق دير البلح صوب المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج الفاصل.

وتدور مواجهات مع قوات الاحتلال بشكل يومي من قبل الشبان المحتجين على إعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس المحتلةي في مناطق التماس الحدودية.

وفي مدينة الخليلي أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناقي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ي على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي للمخيمي أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم،

مما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناقي جرى علاجهم ميدانيا.