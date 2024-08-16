إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في إنقلاب سيارة في غرداية
بقلم مصطفى بن مسعود
أصيب 6 أشخاص اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 حوالي 20 كلم إتجاه ولاية الاغواط .
وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببريان اليو بالمنطقة المسماة واد الكبش لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة.
وخلف الحادث إصابة عائلة متكونة من 6 افراد أعمارهم تتراوح ما بين 05سنوات إلى 57سنة يعانون من اصابات متفاوتة الخطورة. تم اسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بريان .
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