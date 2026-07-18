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أخبار الجزائر

إصابة 7 أشخاص إثر إصطدام سيارة وحافلة بالشلف

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 7 أشخاص إثر إصطدام سيارة وحافلة بالشلف
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أصيب 7 أشخاص بجروح وصدمات متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بولاية الشلف، إثر اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح صباح اليوم، من أجل إسعاف ونقل ضحايا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة الدرابلية التابعة لبلدية تنس.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من الجنسين، حيث قدمت لهم فرق التدخل الميدانية الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان. قبل أن يتم إجلاؤهم وتحويلهم مباشرة إلى المصالح الاستشفائية لبلدية تنس لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.

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