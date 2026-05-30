إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام شاحنة وسيارة بعين الدفلى

أصيب 7 أشخاص، في حادث مرو مروّع وقع اليوم السبت، بالطريق الولائي رقم 10، في المكان المسمى الفغايلية، في عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية.

وخلّف الحادث إصابة 7 أشخاص “4 أطفال وإمرأتان ورجل”، بإصابات مختلفة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى عين الدفلى.

