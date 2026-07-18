إصابة 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في المسيلة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت بولاية المسيلة، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت في حدود الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا. من أجل تقديم الإسعافات الأولية ونقل ضحايا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة عين عيشة، التابعة لبلدية الحوامد بدائرة خبانة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجروح وإصابات مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و55 سنة. حيث قدمت لهم إسعافات الحماية المدنية الرعاية الأولية اللازمة في عين المكان. قبل أن يتم إجلاؤهم وتحويلهم مباشرة إلى المستشفى المحلي لاستكمال العلاج.