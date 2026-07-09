إصابة 7 أشخاص إثر احتراق عدادات كهربائية داخل عمارة بسعيدة

أصيب 7 أشخاص بضيق في التنفس إثر اندلاع حريق داخل عدادات كهربائية بعمارة سكنية في ولاية سعيدة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06 سا03د، من أجل حريق شب في عدادات كهربائية لعمارة سكنية بحي عربي بن مهيدي، بلدية ودائرة سعيدة، حيث خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بضيق في التنفس جراء الأدخنة المتصاعدة. أين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وتمثلت الخسائر المادية في احتراق 24 عدادا كهربائيا. حيث تم إخماد الحريق نهائيا ومنع انتشاره إلى باقي شقق العمارة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور