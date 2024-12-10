إصابة 7 أشخاص إثر انفجار غاز البوتان بتيبازة

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار غاز البوتان داخل محل لبيع المأكولات السريعة بولاية تيبازة.

وتدخلت اليوم مصالح الحماية المدنية على الساعة 12 و 37د، الوحدة الثانوية للحماية المدنية احمر العين. من أجل انفجار غاز البوتان المتسرب من قارورة غاز البوتان. داخل محل لبيع الماكولات السريعة، بشارع أول نوفمبر، بلدية احمر العين.

وخلّف الحادث سبعة ضحايا من كلا الجنسين، لهم حروق متفاوتة، اسعفوا و نقلوا إلى عيادة احمر العين بتيبازة.