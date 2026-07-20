إصابة 7 أشخاص إثر انهيار سقف بالمركز الجامعي في البيض

أصيب 7 أشخاص بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، زوال اليوم الاثنين، إثر حادث انهيار سقف طابق أرضي لورشة بناء تابعة للمركز الجامعي لولاية البيض، أثناء القيام بعملية صب الخرسانة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن إسعافاتها الميدانية تدخلت في حدود الساعة 14:25. عقب تلقي بلاغ بوقوع حادث انهيار تمثل في سقوط سقف طابق أرضي يمتد على مساحة 200 متر مربع، لورشة بناء مخصصة لإنشاء بهو تقني داخل الحرم الجامعي ببلدية ودائرة البيض.

وخلّف الحادث إصابة 7 عمال بجروح متفاوتة الخطورة جراء الانهيار المفاجئ. حيث سارعت فرق التدخل لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا في عين المكان. قبل إجلائهم ونقلهم مباشرة إلى مستشفى البيض لتلقي الرعاية الطبية المستعجلة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات بشرية ومادية معتبرة تمثلت في 3 سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ.