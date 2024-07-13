إصابة 7 أشخاص في إصطدام بين سيارتين بيلل في غليزان

أصيب 7 أشخاص اليوم إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 04 ببلدية ودائرة يلل ولاية غليزان.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت على الساعة 20سا و46 دقيقة، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين بيلل.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 1 سنة و50سنة لهم جروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

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