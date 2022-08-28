إصابة 7 أشخاص في إصطدام 4 مركبات بخنشلة
بقلم نادية بن طاهر
تسبب حادث مرور خطير وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 80 قرب المقبرة ببلدية بابار في خنشلة إصابة 7 أشخاص.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل هذا الحادث في اصطدام تسلسلي بين 4 سيارات.
وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة “4 من جنس أنثى تتراوح اعمارهم بين 17 و65 سنة”. و3 من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 11 و 42 سنة.
وتم اسعاف المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم الى قاعة العلاج بابار.
هذا وتنصح الحماية المدنية، مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وإحترام جميع قواعد السلامة المرورية.
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