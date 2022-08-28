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أخبار الجزائر

إصابة 7 أشخاص في إصطدام 4 مركبات بخنشلة

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 7 أشخاص في إصطدام 4 مركبات بخنشلة
صورة من الأرشيف
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تسبب حادث مرور خطير وقع اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 80 قرب المقبرة ببلدية بابار في خنشلة إصابة 7 أشخاص.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل هذا الحادث في اصطدام تسلسلي بين 4 سيارات.

وخلف الحادث إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة “4 من جنس أنثى تتراوح اعمارهم بين 17 و65 سنة”. و3 من جنس ذكر تتراوح اعمارهم بين 11 و 42 سنة.

وتم اسعاف المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم الى قاعة العلاج بابار.

هذا وتنصح الحماية المدنية، مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وإحترام جميع قواعد السلامة المرورية.

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