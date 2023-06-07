إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بفيرجينيا الأمريكية

أصيب سبعة أشخاص بالرصاص، منهم ثلاثة في حالة خطرة، خلال إطلاق نار في حفل تخرج مدرسة ثانوية. وهذا في مدينة ريتشموند، عاصمة ولاية فرجينيا الأمريكية.

وقال ريك ادواردز شرطة مدينة “ريتشموند”، إنه تم احتجاز شخصين عقب الحادث. مضيفا أن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح لأسباب أخرى غير الطلقات النارية يعالجون أيضا في المستشفيات.

كما وقع الحادث خلال حفل تخرج مدرسة هوجوينوت الثانوية، وكان من المقرر أن يقام حفل آخر لمدرسة قريبة في وقت لاحق. ولكنه ألغي بعد الحادث.

وفي شهر مارس الماضي، قتل 7 أطفال في إطلاق نار وقع بمدرسة خاصة في مدينة “ناشفيل” عاصمة ولاية “تينيسي” الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا.