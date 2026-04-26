إصابة 7 أشخاص في اصطدام بين سيارة وشاحنة في المدية

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الأحد، على الساعة 07سا 09د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة و شاحنة على مستوى الطريق السيار شمال جنوب اتجاه المدية، ببلدية بن شكاو ودائرة وزرة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث خلف إصابة 07 أشخاص من كلا الجنسين، بجروح مختلفة. مشيرة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 01 سنة و 63 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

