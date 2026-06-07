إصابة 7 أشخاص في انحراف وانقلاب سيارة بالمدية

أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور وقع مساء اليوم بولاية المدية، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن التدخل تم على الساعة 16سا و16د، عقب حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى كاف غراب بالطريق السيار شمال-جنوب، في اتجاه المدية، بإقليم بلدية مجبر دائرة سغوان.

وخلّف الحادث إصابة سبعة أشخاص بجروح مختلفة، بالإضافة إلى حالات صدمة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.