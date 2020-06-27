إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور بتبسة

أخبار الجزائر
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إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور بتبسة صورة من الأرشيف
بقلم نادية بن طاهر

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة في تبسة، أمس الجمعة، لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 ببئر مقدم.

وتمثل الحادث، في اصطدام بين سيارتين، مسفرا عن إصابة 5 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 11 و42 سنة.

وتم اسعاف المصابين، وتحويلهم إلى إستعجالات بئر مقدم.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط في نفس الولاية، لأجل حادث مرور وقع على مستوى مشتلة عين العوينات.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، وأسفر عن إصابة شخصين أعمارهما 35 و42 سنة.

وتم اسعاف المصابين، وتحويلهما إلى استعجالات مرسط.


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