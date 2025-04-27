إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بمستغانم

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد، بالطريق الوطني رقم 90، بلدية و دائرة عين تادلس، بولاية مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا 29د من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. بالطريق الوطني رقم 90، بلدية و دائرة عين تادلس.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 07 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 32 سنة و 51 سنة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور