إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بمستغانم

بقلم عايدة.ع
إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بمستغانم
  • 53
  • 0

أصيب 7 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد، بالطريق الوطني رقم 90، بلدية و دائرة عين تادلس، بولاية مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10سا 29د من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. بالطريق الوطني رقم 90، بلدية و دائرة  عين تادلس.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 07 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 32 سنة و 51 سنة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ayaNa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر