إصابة 7 أشخاص في حريق شقة بأم البواقي

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حريق إندلع بشقة في الطابق الثالث لعمارة سكنية، بحي 500 مسكن ، ببلدية عين الفكرون في أم البواقي.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم اخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، إصابة 7 أشخاص بضيق في التنفس جراء الدخان الكثيف، تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنتي إطفاء، وسيارتي إسعاف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور