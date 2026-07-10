إصابة 7 أشخاص في حريق محلات تجارية بقسنطينة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الجمعة، من أجل إخماد حريق شب في 4 محلات تجارية بالطابق الأرضي لبناية، ببلدية الخروب في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث إصابة 7 أشخاص بضيق في التنفس، جراء الأدخنة المتصاعدة وحالة صدمة. حيث تم إسعافهم في عين المكان.

وتم إخماد الحريق نهائياً ومنع انتشاره إلى الطوابق العلوية، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحريق 5 شاحنات إطفاء، وشاحنة السلم الميكانيكي، و3 سيارات إسعاف.