إصابة 7 أفراد من عائلة واحدة بتسمم بعد تناولهم فاكهة العنب بالبليدة

كشف مصدر طبّي موثوق للـ “النهار” أنّ عائلة من أولاد سلامة بالبليدة تتكون من 7 أشخاص من بينهم أطفال قد اصيبت بتسمّم جراء تناولهم فاكهة العنب.

وحسب ذات المصادر، أنّ عيادة متعددة الخدمات ببوقرة القريبة من بلدية أولاد سلامة استقبلت أمس الجمعة 7 أفراد من عائلة واحدة.

بعد إصابتهم بالتقيئ والحمى والإسهال وهي من أعراض التسمم حسب ذات مصدر .

حيث تم تقديم إسعافات الأولية للمصابين الذين غادرو العيادة.

يشار إلى أنّ، النهار قامت بالإتصال بمدير الصحّة لولاية البليدة عن طريق الهاتف للاستفسار اكثر عن الحادث.

لكن هذا الأخير لا يجيب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تعدّ هذه رابع حادثة تسمم بولاية البليدة خلال هذا الصيف.