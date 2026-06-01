إصابة 7 نسوة في حريق عدادات كهربائية بعين الدفلى

تدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من نهار اليوم الاثنين، من أجل إخماد حريق مجمع عدادات كهربائية بالطابق الأرضي لعمارة تتكون من (ط،أ +05)، بحي المرقب، ببلدية ودائرة عين الدفلى.

وأكدت المصالح نفسها، أنه تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة، في حين خلف إصابة 07 أشخاص. من جنس أنثى بضيق في التنفس وحالة صدمة، تم إسعافهن بعين المكان، ونقل طفلة ذات 06 سنوات (تعاني من صدمة) إلى المستشفى المحلي.

