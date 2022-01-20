إصابة 70 نائبا بكورونا .. تأجيل كل الأنشطة بالمجلس الشعبي الوطني

كشف المجلس الشعبي الوطني عن تأجيل كل الجلسات التشريعية والبرلمانية المبرمجة إلى إشعار لاحق. بالإضافة إلى جلسات الأسئلة الشفوية

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإنه نظرا للوضعية الوبائية الحالية التي تعرف إرتفاعا متصاعدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا. تقرّر تأجيل جميع الأنشطة التشريعية والبرلمانية للمجلس الشعبي الوطني المبرمجة إلى إشعار لاحق ابتداء من اليوم الخميس 20 جانفي 2022.

وكشفت مصادر مطلعة بالمجلس، أنه تم تسجيل إصابة 70 نائيبا برلمانيا بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وسيتم غلق المجلس الشعبي الوطني أبوابه إلى إشعار آخر. وستأجل كل الجلسات. مشيرا إلى أن الجلسة المنعقدة اليوم هي آخر جلسة علنية للأسئلة الشفوية الى حين تحسن الوضعية الوبائية. كما تم إلغاء الجلسات العلنية المبرمجة الأسبوع المقبل.

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المجلس الشعبي الوطني يؤجل أعماله إلى إشعار لاحق بسبب كورونا

قرر المجلس الشعبي الوطني، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى إشعار لاحق، مستثنيا الجلسات العامة المبرمجة مسبقا. كما جاء قرار التأجيل نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” المسجلة. وأشار الأمين العام للمجلس، إلى أن القرار جاء في إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع انتشار كورونا. كما أعلن المجلس الشعبي الوطني، أن تأجيل جميع الأنشطة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 18 جانفي، إلى إشعار لاحق. ولكن استثنى الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون. الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ بـ30 مارس 2020. والذي يحدد مهامه للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه وكذا المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.

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