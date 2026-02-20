إصابة 8 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بميلة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، زوال اليوم الجمعة، إثر حادث مرور وقع بولاية ميلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 27. وتحديداً في المنطقة المعروفة بـ “حمام بني هارون” التابعة لبلدية حمالة بدائرة القرارم قوقة.

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية للتدخل في موقع الحادث على الساعة 12سا 32د. حيث قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية الضرورية لثمانية جرحى في عين المكان. قبل أن يتم تحويلهم جميعاً إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.