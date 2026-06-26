إصابة 8 أشخاص إثر انحراف حافلة بأولاد جلال

أصيب 8 أشخاص، فجر اليوم الجمعة، إثر حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تشغل خط (الشلف-بسكرة) عن مسارها على مستوى الطريق الوطني رقم 46، في أولاد جلال.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة. حيث سارعت فرق الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في عين المكان.

وقد تم إجلاء ونقل جميع الضحايا من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي لاستكمال العلاج.