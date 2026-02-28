إصابة 8 أشخاص إثر انحراف حافلة بجيجل

أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة إثر حادث مرور وقع بولاية جيجل، تمثل في انحراف حافلة صغيرة واصطدامها بحافة الطريق.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت وحدات الحماية المدنية في حدود الساعة 12:39 ظهراً، إثر تلقي بلاغ عن وقوع حادث تمثل في انحراف حافلة صغيرة واصطدامها بحافة الطريق.

ووقع الحادث على مستوى طريق الزريفة ببلدية الجمعة بني حبيبي التابعة لدائرة العنصر.

وخلّف الحادث إصابة 8 أشخاص، حيث تمّ إسعاف جميع الضحايا في عين المكان. ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية.