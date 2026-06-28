إصابة 8 أشخاص إثر انفجار للغاز داخل شقة بعين الدفلى

أصيب 8 أشخاص، كحصيلة أولية، في حادث انفجار غاز داخل شقة بالطابق الثاني لعمارة سكنية تتكون من 5 طوابق بإقامة بدراني، ببلدية الروينة في عين الدفلى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انفجار غاز متبوع بحريق داخل شقة.

وأسفر الحادث في حصيلته الأولية عن تسجيل 8 مصابين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، منهم 5 أشخاص في حالة صدمة، و3 آخرين لهم حروق وجروح مختلفة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، لهذا التدخل الميداني، شاحنتي إطفاء، و4 سيارات إسعاف.