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أخبار الجزائر

إصابة 8 أشخاص إثر انفجار للغاز داخل شقة بعين الدفلى

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 8 أشخاص إثر انفجار للغاز داخل شقة بعين الدفلى
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أصيب 8 أشخاص، كحصيلة أولية، في حادث انفجار غاز داخل شقة بالطابق الثاني لعمارة سكنية تتكون من 5 طوابق بإقامة بدراني، ببلدية الروينة في عين الدفلى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انفجار غاز متبوع بحريق داخل شقة.

وأسفر الحادث في حصيلته الأولية عن تسجيل 8 مصابين، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، منهم 5 أشخاص في حالة صدمة، و3 آخرين لهم حروق وجروح مختلفة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية، لهذا التدخل الميداني، شاحنتي إطفاء، و4 سيارات إسعاف.

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