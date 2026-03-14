إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم تسلسلي في قسنطينة

أصيب 8 أشخاص من كلا الجنسين بجروح متفاوتة ببلدية عين سمارة التابعة لدائرة الخروب، وذلك إثر حادث مرور وقع بولاية قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تصادم تسلسلي بين شاحنة و4 سيارات سياحية. على مستوى الطريق السيار شرق غرب في الاتجاه المؤدي إلى زواغي.

وخلف الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح وإصابات مختلفة، حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية في عين المكان من طرف فرق التدخل. قبل إجلائهم جميعاً إلى المستشفى المحلي للتكفل بحالتهم الصحية.