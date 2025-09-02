إصابة 8 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حادث مرور في سطيف

تدخلت الليلة الماضية على الساعة العاشرة و32 دقيقة فرق الحماية المدنية لوحدة عين آزال لحادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية عائلية. على مستوى الطريق الوطني رقم 78 اللافي بلدية عين الحجر داىرة عين آزال جنوب سطيف.

وخلف إصابة 8 أشخاص بإصابات متعددة خطيرة. من بينهم ( 5 أطفال من 3 إلى 9سنوات + 2 إمرأتين 31 و34سنة + رجل 49سنة وهو سائق السيارة).

وتولت مصالح الحماية المدنية إسعاف وإجلاء كل المصابين إلى إستعجالات مستشفى عين آزال.

للإشارة، كانت السيارة في طريق العودة بعد رحلة عائلية إلى البحر.