إصابة 8 أشخاص في انفجار غاز ببرج بوعريريج

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج، صبيحة اليوم، إثر وقوع حادث مأساوي تمثل في انفجار غاز داخل منزل عائلي ببلدية غيلاسة، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى وخسائر مادية

وحسب بيان للمديرية العامة الحماية المدنية، فقد تلقت المصالح بلاغاً في تمام الساعة 09:45 صباحاً يفيد بوقوع تسرب للغاز متبوع بانفجار عنيف.

ووقع الحادث في قرية تافرنة التابعة لبلدية غيلاسة بدائرة برج الغدير. داخل مسكن أرضي يتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابق أول.

وخلف الحادث، كحصيلة أولية، إصابة 08 أشخاص بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة.

وفور وصول الإسعافات إلى عين المكان، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للضحايا في الموقع. وإجلاء جميع المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي الرعاية الطبية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن العملية لا تزال جارية في مكان الحادث.