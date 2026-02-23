إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بالطريق الرابط بين وهران وعين تموشنت

شهد الطريق الوطني رقم 02 في شطره الرابط بين ولايتي وهران وعين تموشنت، حادث مرور جسماني. وقع على مستوى إقليم بلدية وهران، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حسب المعلومات الأولية المتوفرة.

وحسب بيان للحماية المدنية فقد، تدخلت الوحدات الميدانية فور وقوع الحادث. حيث باشرت مهامها في إسعاف المصابين وتنظيم حركة السير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث اختناقات مرورية وضمان انسيابية التنقل على هذا المحور الحيوي.