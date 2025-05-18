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أخبار الجزائر

إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة

بقلم عايدة.ع
إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة
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أصيب 8 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأحد، بوسط المدينة، ببلدية سليم، بولاية المسيلة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة للنقل الجماعي بوسط المدينة، ببلدية سليم، دائرة جبل امساعد.

حيث خلّف الحادث إصابة 08 أشخاص بجروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. ( 05 أشخاص نقلوا من طرف الخواص).

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