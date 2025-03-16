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أخبار الجزائر

إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بباتنة

بقلم عايدة.ع
إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بباتنة
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أصيب 8 أشخاص في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ، بلدية و دائرة تازولت بولاية باتنة

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 01سا03د. من أجل حادث إصطدام بين سيارة و شاحنة ،على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ، بلدية و دائرة تازولت

مشيرة أن الحادث خلف 08 جرحى  لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي

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