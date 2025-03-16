إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بباتنة
بقلم عايدة.ع
أصيب 8 أشخاص في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ، بلدية و دائرة تازولت بولاية باتنة
من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 01سا03د. من أجل حادث إصطدام بين سيارة و شاحنة ،على مستوى الطريق الوطني رقم 88 ، بلدية و دائرة تازولت
مشيرة أن الحادث خلف 08 جرحى لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي
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