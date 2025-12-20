إصابة 8 أشخاص في حادث مرور ببومرداس

أصيب 08 أشخاص في حادث مرور وقع بالطريق السيّار شرق-غرب بالمكان المسمى اولاد والي، بلدية الاربعطاش بولاية بومرداس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين 3 شاحنات و 7 سيارات بالطريق السيّار شرق-غرب بالمكان المسمى اولاد والي، بلدية الاربعطاش ودائرة خميس الخشنة.

حيث خلّف الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

