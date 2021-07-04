إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بميلة

أخبار الجزائر
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إصابة 8 أشخاص في حادث مرور بميلة الحماية المدنية
بقلم نادية بن طاهر

أصيب 8 أشخاص، في حادث مرور وقع اليوم الأحد، على الساعة “11:17″، في ميلة، بالطريق الوطني رقم 79 بمشتة الطيايبة.وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بميلة، على إثر هذا الحادث والمتمثل في اصطدام بين سيارتين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، خلف هذا الحادث، 8 ضحايا، منهم 5 ضحايا من جنس ذكر و3 من جنس أنثى.وتعرض الضحايا والذين تتراوح أعمارهم بين 24 و71 سنة، لإصابات متفاوتة الخطورة.وقدمت لهم الاسعافات الأولية اللازمة.ثم تم نقلهم، إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة مغلاوة بميلة.فيما يبقى سبب الحادث مجهول.


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