إصابة 8 أشخاص في حريق نشب بعدادات كهربائية في سكيكدة

أصيب 8 أشخاص بجروح، اليوم السبت، إثر نشوب حريق داخل عدادات كهربائية، عند مدخل عمارة بحي 60 مسكن ببلدية عزابة في سكيكدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية، منتصف نهار اليوم في هذا الحادث.

اين تم إخماد حريق عدادات كهربائية نشب عند مدخل عمارة بحي 60 مسكن بلدية عزابة.

وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص، لهم صعوبة في التنفس بسبب الدخان.

وقدمت للمصابين، الإسعافات الضرورية بعين المكان وتم نقلهم إلى المستشفى.