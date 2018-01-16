إصابة 8 أطفال بداء “الحصبة” من أصل 64 حالة مشتبه فيها

سجلت وزارة الصحة والسكان إصلاح المستشفيات، اليوم التلاثاء، 64 حالة يشتبه في إصابتها بداء الحصبة، منها 8 حالات مؤكدة على مستوى مدينة عين أميناس بولاية إليزي.

وحسب بيان لوزارة الصحة،تحوز النهار أونلاين على نسخة منه، تم إتخاذ جميع التدابير للتخفيف من حدة هذا الوضع على المستوى الوطني.

كما قامت وزارة الصحة الرعاية بإجراء تحقيق وبائي حول جميع الحالات، بالإضافة إلى الرعاية الطبية لأي حالة مشتبه فيها وإستشفاء كل الحالات المعقدة.

و نظمت الوزارة حملة التلقيح لكل الحالات المؤكدة .

و ذكر ذات المصدر، أنه تم تسجيل 354 حالة لداء الحصبة و 112 حالة فيروسية على المستوى الوطني لسنة 2017.

مشيرا ذات المصدر أنه من الواجب على الأولياء إتخاذ معايير الوقاية ضد الحصبة للأطفال التي تترواح أعمارهم بين 06 و 14 سنة.