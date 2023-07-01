إصابة 9 أشخاص إثر إصطدام سيارة وحافلة في ميلة

أصيب 9 أشخاص بجروح، إثر تعرضهم لحادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين في ولاية ميلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث زوال اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 79 بالقرب من محطة الخدمات بلكيموش ببلدية عين التين.

وتمثل الحادث، في إصطدام بين سيارة “فولسفاغن غولف” وحافلة لنقل المسافرين “هيغر”.

وتسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و69 سنة.

وقدمت للمصابين، الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى الإخوة مغلاوي.