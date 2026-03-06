إعــــلانات
إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم تسلسلي بباتنة

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم تسلسلي بباتنة
أصيب 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 6 و63 سنة بجروح متفاوتة بقرية سيدي معنصر، وذلك إثر حادث مرور وقع عصر اليوم بولاية باتنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تصادم تسلسلي بين 3 سيارات سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 88.

وخلف الحادث إصابة 9 أشخاص من مختلف الفئات العمرية، حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية في عين المكان. قبل أن يتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى الجامعي بباتنة للتكفل بحالتهم الصحية.

