إصابة 9 أشخاص إثر  رش مجهول لـ ” pompe à gaz ” داخل حافلة في سوق أهراس 

أصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر قيام مجهول برش مضخة غاز ” pompe à gaz” داخل حافلة نقل حضري، ولاذ بالفرار بسوق أهراس.

وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية على الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال. من أجل حادثة رش بالغاز المسيل للدموع داخل حافلة تعمل على خط القطب الجامعي - حي بن رشد على مستوى حي 400 مسكن.

وخلّفت الحادثة 9 مصابين، بينهم رضيعان تم تحويلهما إلى مستشفى الأمومة والطفولة. و7 حالات أخرى لنساء تتراوح أعمارهم بين 10 و58 سنة تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي.