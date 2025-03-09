إصابة 9 أشخاص في حادث مرور بالجلفة

سجلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم الأحد، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01ب منطقة واد الكم، بولاية الجلفة، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 14سا 27د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق الوطني رقم 01ب منطقة واد الكم، بلدية ودائرة مسعد.

مشيرة ان الحادث خلف إصابة 9 جرحى لهم إصابات مختلفة ، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي .

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