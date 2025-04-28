إصابة 9 أشخاص في حادث مرور بغليزان

أصيب 9 أشخاص في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب اتجاه الجزائر بمنطقة الخدام، بلدية وادي ارهيو بولاية غليزان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا 25د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب اتجاه الجزائر بمنطقة الخدام، بلدية و دائرة وادي ارهيو.

حيث خلّف الحادث 09 جرحى (من بينهم ضحية واحدة في حالة صدمة)، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور