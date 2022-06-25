إصابة 9 أشخاص في حادث مرور بميلة

أصيب 9 أشخاص بجروح، إثر حادث مرور وقع فجر اليوم السبت في ميلة، بعد اصطدام مركبتين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بميلة، فقد تدخلت اسعافات وحدة القطاع للحماية المدنية لبلدية وادي العثمانية في هذا الحادث على الساعة 02 و38 دقيقة.

وتمثل الحادث، في اصطدام بين سيارتين الأولى سيارة سياحية من نوع “كيا ريو” والثانية تجارية من نوع ” بوجو j5″.

ووقع الحادث، بالطريق الوطني رقم 05 بالمكان المسمى واد بويقور في بلدية وادي العثمانية بدائرة شلغوم العيد.

وخلف الحادث، إصابة 9 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و64 سنة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلوا من طرف مصالح الحماية، إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى وادي العثمانية.

فيمايبقى سبب الحادث مجهول، حسب ذات المصدر.

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27 جريحا بعد حادث مرور بسبب عراك بين نسوة في سكيكدة

شهد الطريق الوطني رقم 3اب، مساء أمس، حادث مرور أسفر على إصابة 27 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث تمثل في انحراف حافلة تقل عائلات من ولاية سوق اهراس. كانت في رحلة استجمام بشواطيء سكبكدة ، عند محور الدوران رمضان جمال سكيكدة. ما اسفر على إصابة 27 شخصا، تم اسعافهم ونقلهم من قبل عناصر الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات برمضان جمال. أين تلقوا الاسعافات الازمة هناك فيما تم تحويل 7 منهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية سكيكدة.

مصادر النهار قالت بأن الانحراف كان بسبب عراك نشب بين نسوة داخل الحفل ما جعل الفوضى تعمها وتفقد السائق السيطرة عليها. إلى ذلك باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد الملابسات الحقيقية للحادث.

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