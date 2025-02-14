إصابة 9 أشخاص في حادث مرور بولاية وهران

أصيب 9 أشخاص في حادث مرور وقع صباح اليوم الجمعة، على إثر انحراف حافلة. على مستوى الطريق الرابط بين حي مسرغين رابح إتجاه المحطة البرية الباهية وهران، بلدية مسرغين ودائرة بوتليليس

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، اليوم الجمعة، على الساعة 07سا 40د. من أجل حادث انحراف حافلة على مستوى الطريق الرابط بين حي مسرغين رابح إتجاه المحطة البرية الباهية وهران، بلدية مسرغين ودائرة بوتليليس

وقد خلف الحادث إصابة 09 أشخاص بجروح مختلفة وحالة صدمة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.