إصابة 9 أشخاص في حوادث مرور متفرّقة بتبسة

سجّلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة مساء أمس الخميس إصابة تسعة أشخاص في ثلاثة حوادث مرور متفرقة متفاوتة الخطورة.

وحسب بيان لذات المصالح،ل “النهار اونلاين” تدخلت الوحدة الرئيسية لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 أمام جامعة العربي التبسي.

على خلفية اصطدام بين سيارتين سياحيتين أسفر الحادث عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 23 سنة (له جروح على مستوى الوجه).

تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الإستعجالات الطبية عاليا صالح بالجرف.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بلدية المزرعة.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية وانقلابها أسفر عن إصابة أربعة أشخاص أعمارهم عام و38 سنة تم إسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الإستعجالات.

وفي حادث اصطدام اخر تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى حي حشانة بالونزة.

عقب انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة أربعة 04 أشخاص أعمارهم 22و58 سنة تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الونزة.

على الساعة(18سا:50د) تم إخماد حريق شاحنة ذات مقطورة على مستوى بلدية فركان المخرج الجنوبي حيث تم تسجيل احتراق كلي للمقدمة.