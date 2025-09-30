إصابة عضلية تبعد عوار عن الاتحاد وتثير الشكوك حول مشاركته مع “الخُضر” شهر أكتوبر

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، تعرض متوسط ميدانه، الدولي الجزائري، حسام عوار، لإصابة عضلية.

وذلك بعد خضوعه لفحوص طبية دقيقة بالمركز الطبي الدولي، الشريك الطبي للنادي.

وأكد التقرير الطبي أن عوار يعاني من إصابة تستدعي دخوله برنامجًا خاصًا للتأهيل، تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق. على أن يتم تقييم تطور حالته بشكل دوري قبل تحديد موعد عودته للمشاركة في المنافسات الرسمية.

وغاب لاعب “الخُضر” عن مواجهة فريقه أمام شباب أهلي دبي، برسم الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الثلاثاء، ما يفتح التكهنات بشأن إمكانية جاهزية اللاعب لتربص المنتخب الوطني شهر أكتوبر الداخل. تحسبًا لمواجهتي الصومال وأوغندا بتاريخ 9 و 14 أكتوبر، ضمن تصفيات الجولتين التاسعة والعاشرة للمجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.