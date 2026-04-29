إصابة 19 شخصًا في حريق عدادات كهربائية داخل عمارة بـ سعيدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم، لإخماد حريق شبّ على مستوى عدادات كهربائية داخل سلالم عمارة سكنية بحي بوموس، في سعيدة، وذلك في حدود الساعة 14سا55د.

وحسب بيان مضالح الحماية المدنية، فإن العمارة تتكون من طابق أرضي وستة طوابق، وقد تسبب الحريق في انتشار كثيف للدخان داخل الممرات والسلالم.

وخلّف الحادث إصابة 19 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و60 سنة، عانوا من صعوبات في التنفس نتيجة استنشاق الدخان.

وتم إسعاف جميع المصابين بعين المكان قبل تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى أحمد مدغري. فيما تمكنت فرق التدخل من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء العمارة.