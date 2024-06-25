إصابة 8 أشخاص في حادث مرور في الجلفة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث إنقلاب شاحنة على مستوى المخرج الجنوبي لولاية نسعد المنتدبة، حيث تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بعين الابل مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 16سا 30 د لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب شاحنة صغيرة من نوع هاربين ، على مستوى الطريق الولائي رقم 101 اتجاه الولاية المنتدبة مسعد المخرج الجنوبي.

الحادث خلف اصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 3 سنوات و 54 سنة تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى عين الابل.