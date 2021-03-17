إصدار أحكام بالبراءة غيابيا.. وزارة العدل تبطل العمل بمذكرة رئيس مجلس قضاء ورقلة

أمر المدير العام للشؤون القضائيية والقانونية بوزارة العدل بعدم الاعتداد بالمذكرة الداخلية التي أصدرها رئيس مجلس قضاء ورقلة والتي تفيد بعدم جواز غصدار احكام بالبراءة غيابيا.

وحسب بيان لوزارة العدل غ‘ن مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل قد امر بعد الاعتماد على مذكرة رئيس مجلس قضاء ورقلة والتي تفيد بعدم جواز إصدار أحكام بالبراءة إذا كان المتهم غائبا عن الجلسة.

وقد استندة مذكرة المدير العام إلى نتائج أعمال اللجنة التي أمر بتشكيلها وزير العدل حافظ الأختام والمتكونة من مسؤولي ثلاثة مجالس قضائية

واستند عمل اللجنة إلى أن قرار القاضي لايستند على مثول أو غياب المتهم في تقدير الإدانة من عدمها.

وعليه أكدت اللجنة أن الوصف الذي يأخذه الحكم أو القرار بأنه غيابي مرتبط بعدم توصله شخصيا بالتكليف بالحضور طبقا لأحكام المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائرية.