إصدار أكثر من 13 مليون جواز سفر بيومتري و14 مليون بطاقة تعريف بيومترية

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن وتيرة الرقمنة متصاعدة في تجسيد المشاريع الموكلة لوزارة الداخلية.

وحسب بيان للوزارة فقد تم إصدار 13 مليون و981 ألف جواز سفر بيومتري، و14 مليون و541 ألف بطاقة تعريف بيومترية.

بالإضافة إلى 41 ألف و547 رخصة سياقة بيومترية إلكترونية

كما تم تعميم مشروع الشباك الإلكتروني الموحد للوثائق البيومترية ليشمل حاليا 1584 مقر بلدية وملحقة بلدية.

وأضافت الوزارة أنه في إطار مشروع “E-Education” ومن خلال خبرتها وتحكمها التقني.

رافقت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية وزارة التربية الوطنية في عملية تنصيب شبكة تربط 18 ألف مؤسسة تعليمية عبر الأقمار الصناعية بمركز البيانات التابع للوزارة.

كما تم تعميم إستعمال الرقم التعريفي الوطني “NIN” من طرف كل القطاعات الأخرى بغرض تسهيل التشغيل البيني لمختلف قواعد البيانات.

من جهتاها دعت الوزارة كل القطاعات الوزارية لاستعمال الشبكة الداخلية لوزارة الداخلية كأرضية للربط بين المواقع المركزية والمحلية لمختلف الدوائر الوزارية.