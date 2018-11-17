إصدار أوراق بنكية وقطع نقدية جديدة قريبا

سيصدر بنك الجزائر، قريبا أوراقا بنكية وقطعا نقدية جديدة، في إطار عملية تجديد النقد.

وتتعلق الأوراق النقدية الجديدة، بكل من أوراق بنكية من فئة 500 دح و1000 دج، بالإضافة إلى قطعة نقدية من فئة 100 دج.

حيث التقى محافط بنك الجزائر محمد لوكال مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية الخميس الماضي، وأبلغهم بقرار تجديد الاوراق البنكية والقطع النقدية.

هذا القرار كان مجلس النقد والقرض، كان اتخذه خلال دورته العادية التي انعقدت يوم 4 نوفمبر الماضي.

وحسب ما أوضحه محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء فإن هذه العملية كلاسيكية، لتجديد النقد المتداول، الذي يعود بعضها إلى ثلاث عقود.

كما انه سيتم الغعتماد على تقنيات الجديدة للتأمين وترقية التطور بالجزائر في مجال التنمية والعصرنة.