إصدار أول اعتماد لإنشاء صندوق توظيف جماعي برأسمال المخاطر

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB)، عن إصدار أول اعتماد لإنشاء صندوق توظيف جماعي برأس مال المخاطر (FCPR)، يحمل اسم “Afiya Investments”، والذي سيتم تسييره من طرف شركة تسيير صناديق الاستثمار تيل ماركت Tell Markets.

وقد تم منح هذا الاعتماد في إطار الأحكام الجديدة التي جاء بها النظام رقم 24-02 المؤرخ في 23 أكتوبر 2024. المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر (OPCR) ، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 ماي 2025.

كما يُعد هذا الاعتماد خطوة متقدمة نحو إنشاء منظومة للتمويل البديل تسخر في خدمة الاستثمار المنتج من خلال آليات تمويلية متخصصة. وطبقا للأحكام التنظيمية، تلزم شركة التسيير بإطلاق الصندوق فعليا في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر من تاريخ منح الاعتماد من قبل اللجنة.

هذا وسيوجه صندوق Afiya Investments “استثماراته نحو المؤسسات الغير مدرجة في البورصة، والتي تنشط في قطاعات ذات إمكانيات نمو. وتحول هيكلي عالية، على غرار الصحة الصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة، والخدمات القائمة على المعرفة.

وأكدت اللجنة أنه من خلال هذه المبادرة، عزمها على ترقية آليات تمويل بديلة ومكملة للتمويل المصرفي التقليدي. وفتح المجال أمام حلول عبر الرأسمال الاستثماري تتماشى مع خصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني.

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